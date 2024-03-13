Президент Мексики принял находящегося с госвизитом в стране короля Швеции

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор принял находящегося с официальным визитом в латиноамериканской стране короля Швеции Карла ХVI Густава и королеву Сильвию.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор принял находящегося с официальным визитом в латиноамериканской стране короля Швеции Карла ХVI Густава и королеву Сильвию.

Как передает Report , об этом говорится в распространенном администрацией мексиканского лидера заявлении.

"Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор и его супруга Беатрис Гутьеррес Мюллер приняли сегодня утром в Национальном дворце короля и королеву Швеции Карлоса XVI Густава и Сильвию, которые с 12 по 14 марта участвуют в различных мероприятиях в Мексике, направленных на поддержание хороших политических и экономических отношений между странами", - сообщили в администрации президента Мексики.

Отмечается, что после двусторонней встречи за закрытыми дверями Лопес Обрадор провел для шведских монархов экскурсию по Национальному дворцу Мексики и продемонстрировал имеющиеся там муралы, автором которых является мексиканский художник Диего Ривера.

"Их [монархов] очень интересует сфера культуры, после они отправятся в регион майя", - приводятся в заявлении слова Лопеса Обрадора, произнесенные в ходе предшествовавшей встрече с королем Швеции ежедневной пресс-конференции. Указывается, что Густав XVI и Сильвия после завершения запланированных мероприятий в Мехико отправятся в столицу штата Юкатан город Мерида.