Президент Ирана: США не остановят экспорт иранской нефти

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "США не смогут остановить экспорт иранской нефти и должны знать, что в случае препятствования Ирану в продаже его топлива, никакая нефть не пойдет на экспорт из Персидского залива".

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказал президент Ирана Хасан Рухани.

По словам президента, США хотят запретить Ирану экспортировать нефть и намерены препятствовать торговле страны с миром и стремятся изолировать Тегеран в регионе.

"Однако на всех обозначенных направлениях позиции нашей страны остаются стабильными, и иранский народ сможет одержать победу в этом противостоянии", - подчеркнул он.

Отметим, что 5 ноября 2018 года вступили в силу санкции США против Ирана. Однако американские власти выдали нескольким странам временные разрешения на закупки нефти у Ирана.