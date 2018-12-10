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    Президент Ирана прокомментировал решение ОПЕК сократить добычу нефти

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что решение ОПЕК о сокращении добычи нефти стало провалом политики вмешательства США.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство IRNA.

    "Несмотря на попытки США вмешаться в дела ОПЕК и подорвать баланс, благодаря сопротивлению стран-членов и усилиям министра нефти (министр нефти Ирана Бижан Зангане – ред.) их планы провалились", - сказал Роухани.

    По итогам встречи министров всех стран-участниц соглашения ОПЕК+ было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года на полгода вперед.

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