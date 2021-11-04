Президент: Азербайджан транспортировал по ЮГК более 14 млрд кубометров газа за десять месяцев этого года

Президент: Азербайджан транспортировал по ЮГК более 14 млрд кубометров газа за десять месяцев этого года

Завершение проекта Южного газового коридора явилось историческим достижением для Азербайджана, наших соседей, Европы, так как это важный фактор европейской энергетической безопасности, инструмент диверсификации.

https://static.report.az/photo/a0d57f9f-78cc-337a-ba87-3febc8c9c3fe.jpg https://static.report.az/photo/a0d57f9f-78cc-337a-ba87-3febc8c9c3fe.jpg Ильхам Алиев

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Завершение проекта Южного газового коридора явилось историческим достижением для Азербайджана, наших соседей, Европы, так как это важный фактор европейской энергетической безопасности, инструмент диверсификации. Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об этом в выступлении на открытии VIII Глобального Бакинского форума. Глава государства сообщил, что за 10 месяцев этого года Азербайджан транспортировал по этому маршруту в Турцию, Грузию, Италию, Грецию и Болгарию более 14 миллиардов кубометров газа. Можно сказать, половина данного объема была использована потребителями Европейского Союза. "В странах, куда поставляется азербайджанский газ, нет кризиса цен на газ, и никто не замерз. Это еще раз свидетельствует о том, что Южный газовый коридор является проектом энергетической безопасности", - отметил президент Ильхам Алиев. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram