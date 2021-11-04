О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: Азербайджан транспортировал по ЮГК более 14 млрд кубометров газа за десять месяцев этого года

Президент: Азербайджан транспортировал по ЮГК более 14 млрд кубометров газа за десять месяцев этого года Завершение проекта Южного газового коридора явилось историческим достижением для Азербайджана, наших соседей, Европы, так как это важный фактор европейской энергетической безопасности, инструмент диверсификации.
Энергетика
4 ноября 2021 г. 14:10
Президент: Азербайджан транспортировал по ЮГК более 14 млрд кубометров газа за десять месяцев этого года
Ильхам Алиев
0 : 00
0 : 00

Завершение проекта Южного газового коридора явилось историческим достижением для Азербайджана, наших соседей, Европы, так как это важный фактор европейской энергетической безопасности, инструмент диверсификации.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об этом в выступлении на открытии VIII Глобального Бакинского форума.

Глава государства сообщил, что за 10 месяцев этого года Азербайджан транспортировал по этому маршруту в Турцию, Грузию, Италию, Грецию и Болгарию более 14 миллиардов кубометров газа. Можно сказать, половина данного объема была использована потребителями Европейского Союза.

"В странах, куда поставляется азербайджанский газ, нет кризиса цен на газ, и никто не замерз. Это еще раз свидетельствует о том, что Южный газовый коридор является проектом энергетической безопасности", - отметил президент Ильхам Алиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bu ilin on ayında Azərbaycan Cənub Qaz Dəhlizi ilə 14 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edib"

Самое важное

Президент: Азербайджан сам смог разрешить конфликт, восстановив свою территориальную целостность
Президент: Азербайджан сам смог разрешить конфликт, восстановив свою территориальную целостность
4 ноября 2021 г. 10:34
В Баку начался VIII Глобальный форум
ФотоВ Баку начался VIII Глобальный форум
4 ноября 2021 г. 10:04
В Баку открывается форум Мир после COVID-19
В Баку открывается форум "Мир после COVID-19"
4 ноября 2021 г. 06:15
Муниципалитеты в Азербайджане лишатся полномочий по сбору некоторых налогов
Муниципалитеты в Азербайджане лишатся полномочий по сбору некоторых налогов
3 ноября 2021 г. 17:07
Вводятся налоговые льготы в связи с оплатой лечения внутри страны и за ее пределами
Вводятся налоговые льготы в связи с оплатой лечения внутри страны и за ее пределами
3 ноября 2021 г. 11:55
В Азербайджане освободят от НДС импорт гибридных автомобилей
В Азербайджане освободят от НДС импорт гибридных автомобилей
3 ноября 2021 г. 11:19
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ
2 ноября 2021 г. 15:57
Азерэнержи: В ближайшее время Агдам будет обеспечен электроэнергией
"Азерэнержи": В ближайшее время Агдам будет обеспечен электроэнергией
2 ноября 2021 г. 14:26
Выявлены случаи, когда родственники длительное время получают пенсию умершего человека
Выявлены случаи, когда родственники длительное время получают пенсию умершего человека
2 ноября 2021 г. 12:52
Холода дают о себе знать - когда в школах включат отопление?
Холода дают о себе знать - когда в школах включат отопление?
2 ноября 2021 г. 12:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi