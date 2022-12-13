Президент Ильхам Алиев вручил орден "Достлуг" региональному президенту ВР Гэри Джонсу.
Как сообщает Report, орден был вручен в рамках церемонии отправки в море опорного блока платформы "Центральный Восточный Азери" 13 декабря.
"У нас еще одна важная церемония. Около двух с половиной месяцев назад Гэри Джонс был награжден орденом "Достлуг". Считаю, что сегодня представилась прекрасная возможность для вручения ордена", - сказал глава государства.
Президент Ильхам Алиев отметил, что Гэри Джонс действительно заслуживает этого: "Это – за ваш важный вклад в развитие нефтегазовой промышленности Азербайджана, вашу дружбу, за то, что вы являетесь достойным жителем Азербайджана. Вы, можно сказать, наш гражданин и понимаете базовые потребности нашего народа. Я с удовольствием наградил вас за поездку в Шушу вместе с нами и работу, проделанную всей вашей командой. Награждение было 19 сентября, но я ждал возможности, и думаю, сегодня – отличный день. Вручаю вам орден перед этой гигантской установкой".
В свою очередь, Г.Джонс выразил благодарность президенту и отметил, что награждение стало для него неожиданностью: "Большое спасибо. Это большая честь для меня. От себя лично и от имени всей команды ВР выражаю Вам признательность".