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Президент Ильхам Алиев вручил орден "Достлуг" региональному президенту ВР

Президент Ильхам Алиев вручил орден "Достлуг" региональному президенту ВР Президент Ильхам Алиев вручил орден "Достлуг" региональному президенту ВР Гэри Джонсу.
Энергетика
13 декабря 2022 г. 16:26
Президент Ильхам Алиев вручил орден Достлуг региональному президенту ВР

Президент Ильхам Алиев вручил орден "Достлуг" региональному президенту ВР Гэри Джонсу.

Как сообщает Report, орден был вручен в рамках церемонии отправки в море опорного блока платформы "Центральный Восточный Азери" 13 декабря.

"У нас еще одна важная церемония. Около двух с половиной месяцев назад Гэри Джонс был награжден орденом "Достлуг". Считаю, что сегодня представилась прекрасная возможность для вручения ордена", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Гэри Джонс действительно заслуживает этого: "Это – за ваш важный вклад в развитие нефтегазовой промышленности Азербайджана, вашу дружбу, за то, что вы являетесь достойным жителем Азербайджана. Вы, можно сказать, наш гражданин и понимаете базовые потребности нашего народа. Я с удовольствием наградил вас за поездку в Шушу вместе с нами и работу, проделанную всей вашей командой. Награждение было 19 сентября, но я ждал возможности, и думаю, сегодня – отличный день. Вручаю вам орден перед этой гигантской установкой".

В свою очередь, Г.Джонс выразил благодарность президенту и отметил, что награждение стало для него неожиданностью: "Большое спасибо. Это большая честь для меня. От себя лично и от имени всей команды ВР выражаю Вам признательность".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev BP-nin regional prezidentinə “Dostluq” ordeni təqdim edib

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