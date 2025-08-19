Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О газоснабжении", он вступит в силу с 2026 года

15:18 Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О газоснабжении", принятый Милли Меджлисом 8 июля.

Как сообщает Report, новый закон регулирует отношения, возникающие между субъектами газоснабжения, потребителями и государственными органами (учреждениями), действующими в секторе газоснабжения, в связи с транспортировкой, распределением, хранением, продажей, импортом, потреблением природного газа и эксплуатацией газовых установок.

Документ также определяет правовые, экономические и организационные основы газоснабжения.

Согласно статье 28 закона, он вступит в силу с 1 января 2026 года. При этом отдельные статьи закона вступят в силу на более позднем этапе.