О нас

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О газоснабжении", он вступит в силу с 2026 года

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О газоснабжении", он вступит в силу с 2026 года 15:18 Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О газоснабжении", принятый Милли Меджлисом 8 июля.
Энергетика
19 августа 2025 г. 15:29
Президент Ильхам Алиев утвердил закон О газоснабжении, он вступит в силу с 2026 года

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О газоснабжении", принятый Милли Меджлисом 8 июля.

Как сообщает Report, новый закон регулирует отношения, возникающие между субъектами газоснабжения, потребителями и государственными органами (учреждениями), действующими в секторе газоснабжения, в связи с транспортировкой, распределением, хранением, продажей, импортом, потреблением природного газа и эксплуатацией газовых установок.

Документ также определяет правовые, экономические и организационные основы газоснабжения.

Согласно статье 28 закона, он вступит в силу с 1 января 2026 года. При этом отдельные статьи закона вступят в силу на более позднем этапе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev approves new law on gas supply
Версия на азербайджанском языке Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib

Другие новости из категории

SOCAR создаст новые юридические лица
SOCAR создаст новые юридические лица
19 августа 2025 г. 15:49
В Азербайджане разработают правила технической эксплуатации объектов газоснабжения
В Азербайджане разработают правила технической эксплуатации объектов газоснабжения
19 августа 2025 г. 15:32
Азербайджан с начала года сократил экспорт нефти в Хорватию почти на 5%
Азербайджан с начала года сократил экспорт нефти в Хорватию почти на 5%
19 августа 2025 г. 14:36
Франция импортировала в июле около 82 тыс. тонн нефти из Азербайджана
Франция импортировала в июле около 82 тыс. тонн нефти из Азербайджана
19 августа 2025 г. 11:52
Азербайджан в I полугодии экспортировал более 3,1 тыс. тонн бензина AI-92
Азербайджан в I полугодии экспортировал более 3,1 тыс. тонн бензина AI-92
19 августа 2025 г. 11:38
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Италию почти на 50%
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Италию почти на 50%
19 августа 2025 г. 11:06
Турция сократила импорт нефти из Азербайджана более чем в 5 раз
Турция сократила импорт нефти из Азербайджана более чем в 5 раз
19 августа 2025 г. 10:52
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
19 августа 2025 г. 09:23
КТК проводит плановый ремонт на одном из ВПУ
КТК проводит плановый ремонт на одном из ВПУ
18 августа 2025 г. 22:14
В ряде районов Баку будет приостановлено газоснабжение
В ряде районов Баку будет приостановлено газоснабжение
18 августа 2025 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi