Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О газоснабжении", он вступит в силу с 2026 года

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О газоснабжении", принятый Милли Меджлисом 8 июля.
Как сообщает Report, новый закон регулирует отношения, возникающие между субъектами газоснабжения, потребителями и государственными органами (учреждениями), действующими в секторе газоснабжения, в связи с транспортировкой, распределением, хранением, продажей, импортом, потреблением природного газа и эксплуатацией газовых установок.
Документ также определяет правовые, экономические и организационные основы газоснабжения.
Согласно статье 28 закона, он вступит в силу с 1 января 2026 года. При этом отдельные статьи закона вступят в силу на более позднем этапе.