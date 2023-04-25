Президент Ильхам Алиев: Интерконнектор Греция-Болгария помогает укреплять энергобезопасность Европы

Я хотел бы выразить благодарность Президенту Радеву за эту инициативу. Она является очень важным и своевременным шагом в дальнейшей диверсификации энергетических ресурсов и энергетической безопасности.

Я хотел бы выразить благодарность президенту Радеву за эту инициативу. Она является очень важным и своевременным шагом в дальнейшей диверсификации энергетических ресурсов и энергетической безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 апреля на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании между операторами газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и SOCAR.

"Полгода назад я посетил Болгарию с официальным визитом. И вот, через шесть месяцев я вернулся сюда вновь. В тот раз мы также участвовали в церемонии открытия интерконнектора Греция-Болгария. Проекта, который позволил расширить европейскую географию поставок азербайджанского природного газа. Проекта, который уже помогает укреплять европейскую энергетическую безопасность", - отметил глава государства.