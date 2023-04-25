О нас

Президент Ильхам Алиев: Интерконнектор Греция-Болгария помогает укреплять энергобезопасность Европы

Президент Ильхам Алиев: Интерконнектор Греция-Болгария помогает укреплять энергобезопасность Европы Я хотел бы выразить благодарность Президенту Радеву за эту инициативу. Она является очень важным и своевременным шагом в дальнейшей диверсификации энергетических ресурсов и энергетической безопасности.
Энергетика
25 апреля 2023 г. 15:00
Президент Ильхам Алиев: Интерконнектор Греция-Болгария помогает укреплять энергобезопасность Европы

Я хотел бы выразить благодарность президенту Радеву за эту инициативу. Она является очень важным и своевременным шагом в дальнейшей диверсификации энергетических ресурсов и энергетической безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 апреля на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании между операторами газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и SOCAR.

"Полгода назад я посетил Болгарию с официальным визитом. И вот, через шесть месяцев я вернулся сюда вновь. В тот раз мы также участвовали в церемонии открытия интерконнектора Греция-Болгария. Проекта, который позволил расширить европейскую географию поставок азербайджанского природного газа. Проекта, который уже помогает укреплять европейскую энергетическую безопасность", - отметил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Aliyev: Greece-Bulgaria interconnector project helps to strengthen European energy security

Экслюзивные новости

Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi