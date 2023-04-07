Президент Азербайджана посетит Казахстан

Предстоящий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан откроет новый этап в отношениях между братскими странами.

Предстоящий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан откроет новый этап в отношениях между братскими странами.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов заявил сегодня на проходящем в Баку 19-м заседании совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Азербайджан-Казахстан.

"Нас объединяют имеющие глубокие корни тесные братские отношения. Благодаря политической воле президентов наших стран отношения между странами успешно развиваются. В рамках визита президента Казахстана в Азербайджан в августе прошлого года было подписано соглашение об усилении политического сотрудничества между странами", - отметил П. Шахбазов.

Министр также отметил, что важной составляющей отношений между Азербайджаном и Казахстаном являются торговые связи: "В прошлом году объем торгового оборота между странами вырос в 4 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 598 млн долларов США. Сегодня Азербайджан и Казахстан выступают инициаторами многих региональных и международных проектов".