Президент Ильхам Алиев открыл городскую подстанцию "Лачын"

27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной городской подстанции "Лачын" Открытого акционерного общества "Азерэнержи".

27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной городской подстанции "Лачын" Открытого акционерного общества "Азерэнержи".

Как передает Report, глава государства был проинформирован о подстанции.

Было отмечено, что 110/35/10-киловольтная городская подстанция "Лачын", построенная на южном въезде в город для подключения Лачина и прилегающих к нему сел к общей энергосистеме Азербайджана, бесперебойного обеспечения их электроэнергией, создана в цифровом режиме с использованием самых современных технологий. Параллельно в город Лачин с расстояния 40 километров проложена 110-киловольтная линия электропередачи, начинающаяся с подстанции "Губадлы" и проходящая через гидроэлектростанцию "Гюлябирд".

Особое отличие городской подстанции "Лачын" от 110-киловольтных подстанций, построенных на сегодняшний день ОАО "Азерэнержи" в 11 местах на освобожденных от оккупации территориях, заключается в том, что она одновременно будет выполнять функцию узловой подстанции. Так, 110-киловольтная линия от недавно сданного в эксплуатацию 330-киловольтного энергоузла "Джебраил" и подстанции "Шукюрбейли" в Физули, соединенная со 110-киловольтными подстанциями "Джебраил", "Зангилан", "Губадлы", а через них – с гидроэлектростанцией "Гюлябирд", уже подключена к городской подстанции "Лачын".

В дальнейшем действующие 110-киловольтные двухконтурные линии, проложенные с другого направления до подстанций "Дашкесан", "Кяльбаджар" и "Горчу", а также от подстанции "Шукюрбейли" до подстанций "Физули" и "Шуша", также будут подсоединены к узловой подстанции "Лачын". Тем самым будет создано кольцевое электроснабжение 110-киловольтных двухконтурных линий Карабаха и Восточного Зангезура, что обеспечит бесперебойность энергоснабжения в случае аварии на одной из линий.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие подстанцию.

Было отмечено, что на городской подстанции "Лачын", имеющей стратегическое значение, построены 110-киловольтное открытое распределительное устройство и Центр цифрового управления, оснащенные самым современным оборудованием. Диспетчерская система управления SCADA, созданная в Центре управления, оснащенном 35-киловольтным и 10-киловольтным закрытыми распределительными устройствами, интегрирована в цифровом порядке в центральную систему SCADA энергосистемы. Для этого создана фибер-оптическая сеть, обеспечивающая информационный обмен и онлайн-наблюдение за активами. Одновременно на подстанции сооружена противопожарная и противовзрывная система SERJİ.

На территории подстанции для сотрудников построен специальный корпус общежития.

Отметим, что сотрудники на всех станциях и подстанциях, построенных "Азерэнержи" на освобожденных от оккупации территориях в соответствии с разработанной главой государства стратегией Великого возвращения, отбираются из местных кадров, принимаются другие необходимые меры для обеспечения их работой и расселения.

По пути Президент Ильхам Алиев ознакомился с рыбоводческим предприятием.