Президент Ильхам Алиев: Наша цель – удвоить транспортировку азербайджанского газа в Европу

Наша цель – удвоить транспортировку азербайджанского газа в Европу, и мы движемся в этом направлении.

Наша цель – удвоить транспортировку азербайджанского газа в Европу, и мы движемся в этом направлении.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

"В 2021 году мы транспортировали в Европу более 8 млрд кубометров газа. В этом году только в Европу будет транспортировано около 13 млрд кубометров. Общий объем составит 25 млрд кубометров. До конца 2027 года мы должны увеличить экспорт в Европу до 16 млрд кубометров. Эти ресурсы планируется поставлять в Европу через существующую транспортную сеть – Южный газовый коридор, а также его интерконнекторы", - добавил глава государства.