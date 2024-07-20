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Президент Ильхам Алиев: Наша цель – удвоить транспортировку азербайджанского газа в Европу

Президент Ильхам Алиев: Наша цель – удвоить транспортировку азербайджанского газа в Европу Наша цель – удвоить транспортировку азербайджанского газа в Европу, и мы движемся в этом направлении.
Энергетика
20 июля 2024 г. 21:12
Президент Ильхам Алиев: Наша цель – удвоить транспортировку азербайджанского газа в Европу

Наша цель – удвоить транспортировку азербайджанского газа в Европу, и мы движемся в этом направлении.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

"В 2021 году мы транспортировали в Европу более 8 млрд кубометров газа. В этом году только в Европу будет транспортировано около 13 млрд кубометров. Общий объем составит 25 млрд кубометров. До конца 2027 года мы должны увеличить экспорт в Европу до 16 млрд кубометров. Эти ресурсы планируется поставлять в Европу через существующую транспортную сеть – Южный газовый коридор, а также его интерконнекторы", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan qazının Avropaya nəqlini iki dəfə artırmaq bizim hədəfimizdir

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