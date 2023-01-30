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Президент Ильхам Алиев: Мы планируем вдвое, а может, и больше увеличить поставки газа

Президент Ильхам Алиев: Мы планируем вдвое, а может, и больше увеличить поставки газа Проводимая нами в последние годы успешная политика, совместные шаги заложили очень прочную основу и для нынешнего сотрудничества в энергетической сфере.
Энергетика
30 января 2023 г. 19:54
Президент Ильхам Алиев: Мы планируем вдвое, а может, и больше увеличить поставки газа

Проводимая нами в последние годы успешная политика, совместные шаги заложили очень прочную основу и для нынешнего сотрудничества в энергетической сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и подписания двусторонних документов.

"Господин премьер-министр (Виктор Орбан – ред.) напомнил, что в свое время была проведена большая работа над проектом НАБУККО. Однако из-за того, что не были определены финансовые источники, проект НАБУККО не был реализован. Несмотря на это, Азербайджан активно работал для доставки своих газовых ресурсов на европейские рынки, и, как результат, два года назад был реализован Южный газовый коридор. Это очень современная энергетическая инфраструктура протяженностью 3500 километров, и Азербайджан уже два года поставляет свои ресурсы природного газа на пространство Европейского Союза", - отметил глава государства.

Подчеркнув, что согласно документу, подписанному в прошлом с Европейской комиссией, Азербайджан планирует вдвое, а может, и больше увеличить поставки газа, президент Азербайджана сказал: "Для этого есть и ресурсы, есть и политическая воля, есть и контакты с нашими партнерами".

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Версия на английском языке President: We plan to double our gas supply, perhaps even more than double
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Biz qaz təchizatımızı iki dəfə, bəlkə ondan da çox artırmağı planlaşdırırıq"

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