Ильхам Алиев: Мы хотим добавить в портфель нашего сотрудничества с Китаем сотрудничество в области зеленой энергетики

Мы хотим добавить в портфель нашего сотрудничества с Китаем сотрудничество в области зеленой энергетики, поскольку у Азербайджана есть огромной потенциал. А Китай добился крупных достижений в технологической сфере. Поэтому нам нужно объединить эти усилия.

Мы хотим добавить в портфель нашего сотрудничества с Китаем сотрудничество в области зеленой энергетики, поскольку у Азербайджана есть огромной потенциал. А Китай добился крупных достижений в технологической сфере. Поэтому нам нужно объединить эти усилия.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

«Что касается наших приоритетов, то сейчас возобновляемые источники энергии стали для нас одним из главных приоритетов. В последние несколько месяцев мы подписали документы, которые обеспечат инвестиции для производства 22 ГВт возобновляемой энергии как на суше, так и на море. Это полностью изменит региональную экономическую конфигурацию», - подчеркнул глава государства.

Отметив, что все это действительно имеет очень большой потенциал не только для нашей страны, но и для всего региона, президент Ильхам Алиев добавил: «Нам также необходимо инвестировать в строительство линий электропередачи, чтобы иметь возможность экспортировать произведенную электроэнергию, потому что нам не нужно столько энергии для себя».