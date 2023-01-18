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Ильхам Алиев: Мы хотим добавить в портфель нашего сотрудничества с Китаем сотрудничество в области зеленой энергетики

Ильхам Алиев: Мы хотим добавить в портфель нашего сотрудничества с Китаем сотрудничество в области зеленой энергетики Мы хотим добавить в портфель нашего сотрудничества с Китаем сотрудничество в области зеленой энергетики, поскольку у Азербайджана есть огромной потенциал. А Китай добился крупных достижений в технологической сфере. Поэтому нам нужно объединить эти усилия.
Энергетика
18 января 2023 г. 20:34
Ильхам Алиев: Мы хотим добавить в портфель нашего сотрудничества с Китаем сотрудничество в области зеленой энергетики
Ильхам Алиев

Мы хотим добавить в портфель нашего сотрудничества с Китаем сотрудничество в области зеленой энергетики, поскольку у Азербайджана есть огромной потенциал. А Китай добился крупных достижений в технологической сфере. Поэтому нам нужно объединить эти усилия.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

«Что касается наших приоритетов, то сейчас возобновляемые источники энергии стали для нас одним из главных приоритетов. В последние несколько месяцев мы подписали документы, которые обеспечат инвестиции для производства 22 ГВт возобновляемой энергии как на суше, так и на море. Это полностью изменит региональную экономическую конфигурацию», - подчеркнул глава государства.

Отметив, что все это действительно имеет очень большой потенциал не только для нашей страны, но и для всего региона, президент Ильхам Алиев добавил: «Нам также необходимо инвестировать в строительство линий электропередачи, чтобы иметь возможность экспортировать произведенную электроэнергию, потому что нам не нужно столько энергии для себя».

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: We would like to expand our green energy collaboration with China
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Biz Çinlə əməkdaşlıq portfelimizə yaşıl enerjini də əlavə etmək istəyirik"

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