Президент Ильхам Алиев: Мы экспортируем электроэнергию в Грузию, Турцию и некоторые европейские страны

"Я думаю, что в будущем мы сможем, опять же в рамках многостороннего эффективного сотрудничества, реализовать многие совместные проекты, которые ранее казались может быть, нереализуемыми. И примером такого сотрудничества я бы привел строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая соединила железные дороги Азербайджана и Турции".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому телеканалу "Россия-24".

"На сегодняшний день российские поставщики транспортируют грузы из России через Азербайджан в сторону турецких портов, в первую очередь, Мерсина. И дальше есть перспектива транспортировки по железной дороге даже уже без перевалки в портах до европейских стран. Мы сегодня уже говорим о возможных объемах, которые будут исчисляться миллионами тонн. Причем, когда мы инициировали строительство железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Турцией, то тогда многим казалось, что это ориентировано только на грузоотправителей из Китая и Центральной Азии. Но сегодня российский грузоотправитель уже транспортирует грузы по этому направлению. Поэтому я не исключаю, что на каком-то этапе существующая газотранспортная инфраструктура, которую создаем мы, которую создает Россия и которая концентрируется на турецкой территории, она может быть инфраструктурой общего пользования.

Мы с Россией работаем в параллельном режиме. Это очень эффективный режим. Ежеквартально мне представляют сводку об энергообмене. Важно, что в случае каких-то аварий мы всегда можем положиться друг на друга. Когда случилась авария в Азербайджане, практически полный блэкаут, летом прошлого года, российская стороны оказала нам незаменимую поддержку в тех объемах, которые мы могли бы принять с тем, чтобы обеспечить электричеством определенные стратегические объекты.

То же самое происходит, когда случается авария в Дагестане, и незамедлительно мы переориентируем наш энергопоток на российский рынок. Сегодня в Азербайджане существует избыток электроэнергии в объеме тысячи мегаватт. Мы экспортируем электроэнергию в Грузию, Турцию и некоторые европейские страны. А с Россией также мы осуществляем продажу в то время, когда это необходимо. Также мы построили новую линию электропередач с Ираном. Поэтому энергетический коридор между тремя странами уже существует, и министры трех стран регулярно встречаются и обсуждают вопросы будущего сотрудничества в этом направлении", - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.