Президент Ильхам Алиев: "Доходы от продажи нефти и впредь будут направляться на социальные вопросы, диверсификацию экономики"

"Доходы от продажи нефти и впредь будут направляться в первую очередь на социальные вопросы, инфраструктурные проекты, диверсификацию экономики, чтобы обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие Азербайджана".

Как передает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на церемонии по случаю 25-летия «Контракта века» и Дня нефтяников.

"Конечно, сегодня мы выбрали путь диверсификации в экономической сфере. То есть, стараемся сократить зависимость от нефти, развиваем ненефтяной сектор. Однако мы должны знать, что ведущим сектором нашей страны сегодня и завтра является нефтегазовый сектор. Для успешного развития страны сегодня и завтра труд наших героических нефтяников незаменим. Именно наши нефтяники обеспечивают сегодня могущество, развитие Азербайджана. Поэтому дальнейшее успешное развитие нефтегазового сектора остается одним из приоритетных вопросов. Я повторяю это потому, что проводимую нами политику в области экономического развития, мы, естественно, строим на ненефтяном секторе. Однако следует знать, что если нефтяной сектор не будет развиваться, то наш ненефтяной сектор не сможет сегодня обеспечивать потребности страны.

После подписания «Контракта века» иностранные компании поняли, что в Азербайджан можно и нужно вкладывать инвестиции. Хорошо помню, многие иностранные компании обратились к Азербайджану, выдвинули свои предложения и выразили намерения сотрудничать с нами. Таким образом, после «Контракта века» были подписаны десятки контрактов, около 40 соглашений о долевом разделе. Правда, часть из них была расторгнута, так как в ходе разведочных работ там не было найдено нефтегазовых ресурсов в нужном объеме. Однако другие проекты сегодня находятся в силе и приумножают нашу мощь. Особенно хочу отметить разработку газоконденсатного месторождения «Шахдениз». Контракт по «Шахдениз» был подписан спустя два года после «Контракта века» - в 1996 году. В то время на мировой энергетической арене газовые месторождения не представляли особо большого значения. Сегодня природный газ является решающим вопросом для энергетической безопасности. Но в то время было не так. Поэтому подписание контракта по «Шахдениз» также является историческим событием. Сегодня «Шахдениз» - основная ресурсная база Южного газового коридора. Газоконденсатное месторождение «Шахдениз» является одним из крупнейших в мире. Месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» и «Шахдениз» обладают одинаковым значением.

После этого началось строительство нефте- и газопроводов. Был реконструирован трубопровод Баку-Новороссийск. В 1999 году был запущен трубопровод Баку-Супса. В 2006 году мы успешно завершили строительство трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, фундамент которого заложил лично Гейдар Алиев. В 2007 году был сдан в эксплуатацию газопровод Баку-Тбилиси-Эрзрум, и Азербайджан стал экспортировать природный газ. В 2012 году между Азербайджаном и Турцией было подписано соглашение по газопроводу TANAP. Это событие занимает особое место в полномасштабной разработке месторождения «Шахдениз». В прошлом году мы провели торжественное официальное открытие и TANAP, и Южного газового коридора. Сегодня TANAP успешно функционирует.

Все это – наша история. Конечно, перечислить сегодня в одном выступлении на этом мероприятии все, что было сделано в области нефтегазовой промышленности, невозможно. Для этого, возможно, потребуются часы и дни. Строительство буровых установок в Азербайджане, обеспечение работой десятков тысяч граждан Азербайджана, правильное использование поступающих в страну доходов, то есть, все это – сегодняшние реалии.

На примере сегодняшнего успешного развития Азербайджана мы видим проявление шагов, предпринятых именно в те годы. Мы видим, что наряду со всеми остальными заслугами великого лидера Гейдара Алиева, его заслуги перед народом и государством в этой области заслуживают самой высокой оценки. Мы, его последователи, продолжаем работу в этом направлении. Сегодня подписываются новые контракты, к нефтегазовой промышленности Азербайджана проявляется большой интерес. Азербайджан добился больших успехов в области международного сотрудничества, в энергетической сфере. Пользуясь случаем, хочу отметить деятельность нашего стратегического партнера – компании ВР. ВР является нашим основным партнером в главных стратегических проектах. Наше сотрудничество в разработке и месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли», и «Шахдениз», в TANAP и подписанных недавно других контрактах - долгосрочное, у него уже 25-летняя история. Это сотрудничество продлится после этого еще, по меньшей мере, 25-30 лет.

Хочу отметить еще один вопрос. «Контракт века» приносит нашей стране, народу многостороннюю пользу. Одна из них - подготовка кадров. Помню, работая в 1994 году над контрактом, мы особо отмечали, что хотим, чтобы в нем был указан вопрос о привлечении к работе граждан Азербайджана. Мы хотели, чтобы это было возложено на компании консорциума как обязательство – азербайджанские специалисты постепенно должны работать на всех основных должностях, так и случилось. Конечно, в первые годы большинство составляли иностранные специалисты. Однако тренинги, проведенные иностранными компаниями и Азербайджаном, способствовали созданию мощного кадрового потенциала. Как мне сообщили, прошедшие обучение специалисты участвуют сегодня в важных проектах компании ВР не только в Азербайджане, но и во многих других странах, работают на ответственных должностях. Более 90 процентов работников, занятых сегодня в разработке нефтяного месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли», - граждане Азербайджана. То есть, это обеспечили мы. Это – огромное достояние. Нефть и газ являются исчерпаемыми ресурсами. А интеллектуальный потенциал, знания, грамотность, компетентность, опыт – это неизменные богатства. Азербайджанские граждане, специалисты, прошедшие обучение, сегодня выполняют огромную работу, вносят большой вклад в развитие нашей страны. Доходы от нефти были использованы в развитии экономики страны. Мы направили их на это. Полностью была обновлена инфраструктура. Вспомните, в каком состоянии находилась наша инфраструктура в 1994 году, и посмотрите, в каком состоянии она находится сейчас. В то время даже половина Баку не могла получать природный газ. В районах об этом вообще не могло быть и речи. Сегодня газификация в Азербайджане составляет 96 процентов. Мы проложили газовые линии в самые отдаленные горные села, и этот процесс продолжается. Я поручил Государственной нефтяной компании, чтобы эта работа не прекращалась. Правда, 96 процентов – это очень большая цифра. В редких случаях в странах газификация проводится на таком уровне. Но мы должны продолжить ее. В те годы половина нашей страны оставалась без света. Даже в городе Баку был дефицит. Порой даже телевизионные каналы прекращали работу в 12 часов, чтобы граждане меньше пользовались электричеством, так как его не хватало. Сегодня создано уже около 3 тысяч мегаватт новых генерационных мощностей, и мы не только обеспечиваем себя, но и экспортируем.

Дороги были в ужасном состоянии. По подсчетам Давосского всемирного экономического форума, Азербайджан сегодня находится на 34-м месте в мировом масштабе по качеству дорог. Большой проблемой была питьевая вода. Сегодня 75 процентов населения постоянно обеспечивается питьевой водой, и этот процесс продолжается.

Возведено более ста городков для вынужденных переселенцев. Мы ликвидировали палаточные городки еще в 2007 году. За счет чего? За счет Нефтяного фонда. Откуда поступают средства в Нефтяной фонд? От реализации «Контракта века». Мы предоставили новые дома, новые квартиры сотням тысяч переселенцев. Льготы семьям шехидов, ветеранам войны, выплачиваемые пособия, предоставленные квартиры, легковые автомобили. То есть, «Контракт века» принес огромную пользу, и мы правильно использовали средства. Доходы Нефтяного фонда могут быть использованы только в рамках бюджета. То есть, граждане Азербайджана через своих представителей в Милли Меджлисе принимают участие в распределении данных средств.

Полностью реконструирована социальная инфраструктура. Построены и отремонтированы более 3200 школ, 640 больниц, возведены спортивные сооружения. Азербайджан стал космическим государством. У нас 3 спутника. Используя доходы, мы удерживаем государственный долг на низком уровне. Он составляет всего 19 процентов валового внутреннего продукта. Наши валютные ресурсы в пять раз превышают внешний долг. В какой стране возможно такое? Есть, но таких стран не так много.

Можно долго говорить о пользе «Контракта века». Доходы от продажи нефти и впредь будут направляться в первую очередь на социальные вопросы, инфраструктурные проекты, диверсификацию экономики, чтобы обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие Азербайджана".