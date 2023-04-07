Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская компания SOCAR успешно функционирует в Грузии

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному в прошлом году с Европейским Союзом, мы до 2027 года должны обеспечить транспортировку только на европейское пространство 20 миллиардов кубометров газа, и уверен, что мы достигнем этой цифры.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному в прошлом году с Европейским Союзом, мы до 2027 года должны обеспечить транспортировку только на европейское пространство 20 миллиардов кубометров газа, и уверен, что мы достигнем этой цифры.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 апреля в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один.

"Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, конечно же, вопрос энергетической безопасности для всех стран выходит на передний план. Азербайджанская компания SOCAR многие годы успешно функционирует в Грузии. По предоставленной мне вчера информации, SOCAR проложил в Грузии газовые линии протяженностью 11 тысяч километров и таким образом обеспечивает природным газом более 830 тысяч абонентов", - отметил глава государства.