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Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская компания SOCAR успешно функционирует в Грузии

Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская компания SOCAR успешно функционирует в Грузии Согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному в прошлом году с Европейским Союзом, мы до 2027 года должны обеспечить транспортировку только на европейское пространство 20 миллиардов кубометров газа, и уверен, что мы достигнем этой цифры.
Энергетика
7 апреля 2023 г. 16:00
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская компания SOCAR успешно функционирует в Грузии

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному в прошлом году с Европейским Союзом, мы до 2027 года должны обеспечить транспортировку только на европейское пространство 20 миллиардов кубометров газа, и уверен, что мы достигнем этой цифры.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 апреля в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один.

"Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, конечно же, вопрос энергетической безопасности для всех стран выходит на передний план. Азербайджанская компания SOCAR многие годы успешно функционирует в Грузии. По предоставленной мне вчера информации, SOCAR проложил в Грузии газовые линии протяженностью 11 тысяч километров и таким образом обеспечивает природным газом более 830 тысяч абонентов", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijani company SOCAR successfully operates in Georgia
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "SOCAR Gürcüstanda uğurla fəaliyyət göstərir"

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