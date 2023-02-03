Президент Ильхам Алиев: Азербайджан также обладает потенциалом для развития зелёной энергетики

Азербайджан также обладает потенциалом для развития зелёной энергетики.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.
"У Азербайджана также имеется потенциал для развития зелёной энергетики. Это уже подтверждено. Только потенциал ветровой энергии на море составляет 157 ГВт, объём ветровой и солнечной энергии на суше — 27 ГВт. Также до 10 ГВт ветровой и солнечной энергии на территориях, которые мы освободили более двух лет назад в результате Отечественной войны. Мы также обнаружили большой потенциал в Нахчыванской Автономной Республике. Сейчас идёт процесс переговоров по оценке возможности строительства солнечной электростанции мощностью 500-мегаватт. И я думаю, что у нас будет ещё больше мощностей", - подчеркнул глава государства.