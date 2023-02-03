Президент Ильхам Алиев: Азербайджан также обладает потенциалом для развития зелёной энергетики

Азербайджан также обладает потенциалом для развития зелёной энергетики.

Азербайджан также обладает потенциалом для развития зелёной энергетики.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

"У Азербайджана также имеется потенциал для развития зелёной энергетики. Это уже подтверждено. Только потенциал ветровой энергии на море составляет 157 ГВт, объём ветровой и солнечной энергии на суше — 27 ГВт. Также до 10 ГВт ветровой и солнечной энергии на территориях, которые мы освободили более двух лет назад в результате Отечественной войны. Мы также обнаружили большой потенциал в Нахчыванской Автономной Республике. Сейчас идёт процесс переговоров по оценке возможности строительства солнечной электростанции мощностью 500-мегаватт. И я думаю, что у нас будет ещё больше мощностей", - подчеркнул глава государства.