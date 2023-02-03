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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан надеется на сотрудничество с ведущими финансовыми институтами в области возобновляемых источников энергии

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан надеется на сотрудничество с ведущими финансовыми институтами в области возобновляемых источников энергии Азербайджан надеется на сотрудничество с ведущими финансовыми институтами в области возобновляемых источников энергии.
Энергетика
3 февраля 2023 г. 13:45
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан надеется на сотрудничество с ведущими финансовыми институтами в области возобновляемых источников энергии

Азербайджан надеется на сотрудничество с ведущими финансовыми институтами в области возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

"Вовлеченные в этот процесс компании, особенно SOCAR и BP, являются двумя ведущими компаниями. На протяжении 30 лет между ними установились отношения стратегического характера. Эти отношения сохранятся как минимум ещё 30 лет. В этом процессе также участвуют ведущие финансовые институты, представители которых присутствуют сегодня в зале. Это - Всемирный банк, ЕБРР, АБР, АИБ, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, МФК. Так что все ведущие финансовые институты с нами, и мы надеемся, что продолжим наше плодотворное сотрудничество также и в сфере возобновляемых источников энергии", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Maliyyə təsisatları ilə məhsuldar əməkdaşlığımızı bərpaolunan enerji sahəsində də davam etdirəcəyik"

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