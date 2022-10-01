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Президент Ильхам Алиев : Азербайджан горд быть инициатором ЮГК

Президент Ильхам Алиев : Азербайджан горд быть инициатором ЮГК Южный газовый коридор (ЮКГ) - один из самых крупных инфраструктурных проектов на континенте, Азербайджан гордится тем, что является его инициатором.
Энергетика
1 октября 2022 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев : Азербайджан горд быть инициатором ЮГК
Ильхам Алиев

Южный газовый коридор (ЮГК) - один из самых крупных инфраструктурных проектов в Европе, Азербайджан гордится тем, что является его инициатором.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в Софии.

"Южный газовый коридор является одним из самых крупных инфраструктурных проектов на континенте, который изменил энергетическую карту Европы. Азербайджан гордится тем, что он является инициатором Южного газового коридора. ЮГК транспортирует газ потребителям по новому маршруту, а также из нового источника.

До сих пор единственным источником этого газа является месторождение "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Однако на нескольких новых месторождениях газа в Азербайджане начнется производство газа, что также позволит увеличить объемы наших поставок", - сказал азербайджанский лидер в своем выступлении.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: “Azərbaycan Cənub Qaz Dəhlizinin təşəbbüskarı olmaqdan qürur duyur”
Версия на английском языке Azerbaijan proud to be initiator of Southern Gas Corridor, President Aliyev says

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