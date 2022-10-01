Президент Ильхам Алиев : Азербайджан горд быть инициатором ЮГК

Южный газовый коридор (ЮКГ) - один из самых крупных инфраструктурных проектов на континенте, Азербайджан гордится тем, что является его инициатором.

Южный газовый коридор (ЮГК) - один из самых крупных инфраструктурных проектов в Европе, Азербайджан гордится тем, что является его инициатором.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в Софии.

"Южный газовый коридор является одним из самых крупных инфраструктурных проектов на континенте, который изменил энергетическую карту Европы. Азербайджан гордится тем, что он является инициатором Южного газового коридора. ЮГК транспортирует газ потребителям по новому маршруту, а также из нового источника.

До сих пор единственным источником этого газа является месторождение "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Однако на нескольких новых месторождениях газа в Азербайджане начнется производство газа, что также позволит увеличить объемы наших поставок", - сказал азербайджанский лидер в своем выступлении.