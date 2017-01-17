Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании BP

17 января, 2017 20:54

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании BP Робертом Дадли. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.