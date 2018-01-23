Президент Ильхам Алиев встретился с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии

Баку.23 января. REPORT.AZ/23 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халедом аль-Фалихом.

Как сообщает Report, Халед аль-Фалих передал главе государства приветствия и чувство симпатии Короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Он отметил, что Король с чувством глубокого удовлетворения воспринял письмо, направленное ему недавно Президентом Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в письме выразил глубокое уважение Королю и Саудовской Аравии, готовность к расширению партнерства и сотрудничества между нашими странами. Констатировав высокий уровень политических отношений между нашими странами, глава государства отметил, что имеются перспективы для расширения взаимодействия, хорошие возможности для сотрудничества в экономической сфере, в области энергетической безопасности и торговли. В ходе беседы говорилось о сотрудничестве в рамках ОРЕС и взаимодействии между компаниями SOCAR и Saudi Ramko. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и просил передать его приветствия Королю Саудовской Аравии.