Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии XXIV Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия - 2017"

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ 31 мая в Бакинском выставочном центре президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии XXIV Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия - 2017", а также VII Каспийской международной выставки энергетики и альтернативной энергии.

Как сообщает Report, организованная компаниями ITECA Caspian и ITE Group XXIV Международная выставка "Нефть и газ Каспия – 2017", являющаяся самым значимым мероприятием энергетического сектора в Прикаспийском регионе, проводится при поддержке министерства энергетики и Государственной нефтяной компании – SOCAR. В этом году в выставке принимают участие около 300 компаний, представляющих 30 стран. Среди них Азербайджан, США, Беларусь, Бельгия, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Королевство Нидерландов, Польша, Япония и другие страны. Италия принимает участие в выставке своим национальным павильоном. Среди дебютантов, которые составляют 15 процентов от общего числа участников, компании США, Великобритании, Румынии и других стран.

Компании, наряду с системами нефтедобычи, транспортировки энергоносителей, обеспечения хранения нефти и газа, платформами и плавучими буровыми установками, а также прокладки труб и безопасности трубопроводов, представляют на выставке широкий ассортимент оборудования, услуг и инновативных технологий по техническому обслуживанию. Ряд экспозиций посвящен технологиям по очистке топлива и производству готовой продукции для использования сырья. Значительную площадь на выставке занимают компании, предлагающие сырье для химической промышленности.

ХХIV Международная конференция "Нефть и газ Каспия – 2017" является традиционной платформой для обсуждения актуальных тем нефтегазовой отрасли. Нефтегазовый форум, где на единой платформе для обсуждения встречаются руководящие менеджеры ведущих компаний, а также представители отраслевых министерств и авторитетные эксперты по специальности, открывает возможность для проведения обмена мнениями по актуальным вопросам развития этой отрасли промышленности. В конференции примут участие примерно 400 представителей 30 стран мира. Около 40 докладчиков из различных стран мира, в том числе ведущие эксперты, представители государственных структур, руководители крупных нефтегазовых компаний выступят по основным вопросам, связанным с добычей, транспортировкой и управлением энергоносителей в условиях низких цен на нефть.

На ХХIV Международной выставке и конференции "Нефть и газ Каспия – 2017" выступил специальный консультант компании ITE Group Plc Эндрю Вуд.

Глава государства выступил на мероприятии с речью.

Заместитель помощника государственного секретаря США Робин Данниган зачитала поздравительное послание президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Затем было показано видеообращение вице-президента Европейской комиссии по энергетическому союзу Мароша Шефчовича.

После выступлений президент Ильхам Алиев ознакомился с выставками.