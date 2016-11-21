Президент Ильхам Алиев: Проект по разработке газового месторождения "Абшерон" имеет хорошие перспективы - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора компании TOTAL Патрика Пуянне.

Как сообщает Report, с удовлетворением вспомнив встречу с Патриком Пуянне в Давосе, президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что наше сотрудничество с компанией TOTAL имеет хорошую историю.

Отметив, что проект по разработке газового месторождения "Абшерон" имеет хорошие перспективы, глава государства сказал, что это месторождение имеет большой потенциал, подчеркнул важное значение поэтапной разработки проекта.

Подчеркнув, что компания TOTAL уже 20 лет работает в Азербайджане, Патрик Пуянне сказал, что за это время налажено успешное сотрудничество. Отметив, что месторождение "Абшерон" будет иметь важное значение для удовлетворения потребностей в газе в Азербайджане, Патрик Пуянне напомнил, что с Государственной нефтяной компанией достигнуто взаимовыгодное соглашение по разработке этого месторождения. Сообщив, что сегодня между SOCAR и TOTAL будет подписан меморандум по газовому месторождению "Абшерон", генеральный исполнительный директор компании подчеркнул, что визит является хорошим поводом для проведения подробных обсуждений, связанных с разработкой проекта.

Гость также с удовлетворением отметил, что примет участие в мероприятиях, посвященных 20-летию деятельности компании TOTAL в Азербайджане.

На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам перспектив сотрудничества.