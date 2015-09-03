Президент Ильхам Алиев принял делегацию Малайзии во главе с руководителем компании Petronas

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом и руководителем группы компаний Petronas Датуком Ван Зулькифли Ван Ариффином.

Как сообщает Report, выразив удовлетворение участием компании Petronas в энергетическом секторе нашей страны, глава государства высказал надежду на то, что тесное сотрудничество между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и компанией Petronas будет служить укреплению азербайджано-малайзийских двусторонних связей.

Подчеркнув, что в настоящее время двусторонние отношения между нашими странами находятся в активной стадии, президент Ильхам Алиев довел до внимания, что в различных сферах наших связей, в частности, в нефтегазовом секторе, имеются большой потенциал и хорошие перспективные инициативы для сотрудничества. Касаясь деятельности компании Petronas в азербайджанском секторе Каспийского моря, глава государства отметил важность проводимых обсуждений для определения нового формата сотрудничества.

Ильхам Алиев сказал, что эти обсуждения откроют новые возможности, и отметил необходимость активизации усилий для этого. Президент подчеркнул, что совместная деятельность Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики и компании Petronas создаст еще более благоприятные возможности для сотрудничества в сфере бизнеса. Говоря о том, что политические связи между Азербайджаном и Малайзией находятся на очень хорошем уровне, глава государства отметил, что эти отношения играют значимую роль и в развитии сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и компанией Petronas. Глава государства подчеркнул необходимость активного сотрудничества для достижения поставленных целей, связанных с развитием двусторонних связей.

Отметив, что руководимая им компания и впредь будет привержена сотрудничеству с Азербайджаном, Датук Ван Зулькифли Ван Ариффин выразил удовлетворение прекрасной инвестиционной средой в нашей стране. Подчеркнув, что сотрудничество с Государственной нефтяной компанией во всех сферах имеет большее значение для Petronas, гость сообщил о намерении компании расширить деятельность в нашей стране. Коснувшись сотрудничества в разработке месторождения "Шахдениз", Датук Ван Зулькифли Ван Ариффин сказал, что компания Petronas и впредь будет активно участвовать в реализации этого проекта.