Президент Ильхам Алиев открыл Южный газовый коридор - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Затем посол Эркан Озорал зачитал обращение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report, на церемонии выступили генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо, генсек Форума стран-экспортеров газа Юрий Сентюрин и главный исполнитель BP Group Upstream Бернар Луней.

Затем BP представил видеоролик о проектах "Шахдениз-2"/Южный газовый коридор.

В заключение президент Ильхам Алиев открыл Южный газовый коридор.

*** 10:29

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку проходит официальная церемония открытия первой части проекта Южного газового коридора.

Как сообщает Report, на церемонии с широкой речью выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Затем представитель Госдепартамента США по энергетике Сандра Оудкирк в своем выступлении подчеркнула, что ее страна поддерживает Южный газовый коридор.

Участникам церемонии зачитано поздравительное письмо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Она отметила в своем письме, что британские компании инвестировали в Азербайджан миллиарды долларов, инвестиции и сотрудничество будут продолжены и впредь: "Помимо энергетики, мы открыты к сотрудничеству во всех других сферах".

Проект Южного газового коридора стоимостью 40 млрд долларов предусматривает транспортировку в Турцию и Европу газа, который планируется добывать в рамках второй стадии разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Основными компонентами Южного газового коридора являются проект "Шахдениз-2", проект расширения Южно-Кавказского трубопровода, строящийся в Турции Трансанатолийский трубопровод (TANAP), Трансадриатический трубопровод (TAP), проложенный по территории Греции, Албании и морскому дну Адриатического моря.