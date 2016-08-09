Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников ОАО "Азеришыг" - СПИСОК

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжении о награждении медалью "Терегги" работников Открытого акционерного общества "Азеришыг".

Как сообщает Report, согласно документу, в связи с 10-летием реформ, проведенных в электрических сетях Азербайджана, за плодотворную деятельность в области электроэнергетики медалью "Терегги" награждены следующие работники Открытого акционерного общества "Азеришыг" :

Аббасов Этибар Билал оглу

Абдуллаев Орудж Абдулла оглу

Аллахвердиев Фикрет Насир оглу

Бейдуллаев Ахмед Алекбер оглу

Джафарова Севиндж Рамиз гызы

Гурбанов Рамиз Балакович

Мехтиев Мирза Али оглу

Нуриев Умахан Ахмедага оглу

Разакова Земфира Сергеевна

Сардаров Огтай Мухаммедали оглу.