Президент Ильхам Алиев наградил энергетиков - СПИСОК

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских энергетиков медалью "Терегги".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в сфере энергетики в Азербайджане медалью "Терегги" глава государства наградил следующих лиц:

Аббасова Эльдара Юнус оглу

Агабалаева Наиба Нухуддин оглу

Агаева Ибрагима Гумбат оглу

Абдулзаде Матлаба Абдул оглу

Алекберову Гатибу Мухаммедали гызы

Алиева Гюльоглана Аслан оглу

Алиева Ильхама Надир оглу

Гулиева Эльшана Гасангулу оглу

Мехти Гадира Баламехти оглу

Мухаммедалиева Шахсувара Нусрат оглу

Мамедханова Араза Сабир оглу

Мамедова Мусу Мамед оглу

Масимову Халиду Мухаммед гызы

Молодецкого Николая Феликсовича

Мусаева Сахиба Аслан оглу

Мустафаева Танырверди Гияс оглу

Насирова Таира Иса оглу

Рустамова Долу Гасан оглу

Рзаева Эмина Гусейнага оглу

Сеидова Эльмара Аждар оглу

Сулейманову Ираду Кямиль гызы.

Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии энергетической отрасли в Азербайджане почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:

Агасиеву Ильхаму Алибаба оглу

Алиеву Алекберу Мелик Мамед оглу

Халилову Сейфеддину Гейдар оглу.

Еще одним распоряжением президента Ильхама Алиева, за заслуги в развитии энергетики в Азербайджане Гюльмамеду Сулейман оглу Джавадову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.