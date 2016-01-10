Президент Ильхам Алиев: "Азербайджан и впредь будет играть стабилизирующую роль в регионе, стремиться к снижению рисков"

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ "Азербайджан и впредь будет играть стабилизирующую роль в регионе, стремиться к снижению рисков".

Как передает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2015 году и предстоящим задачам.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в 2015 году в мире и регионе еще более углубился экономический, политический и военный кризис, продолжались кровавые столкновения. Глава государства подчеркнул, что в результате происходящих на Ближнем Востоке кровавых столкновений погибли сотни тысяч людей, миллионы человек стали беженцами и переселенцами. Он сказал, что в свое время и наша страна столкнулась с этой проблемой, однако справилась с ситуацией за счет внутренних ресурсов, были приняты важные меры по улучшению условий жизни беженцев. Отметив, что в Европе, куда в настоящее время хлынул поток беженцев, наблюдается усиление радикальных сил, исламофобских тенденций, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что переживаемое в мире межцивилизационное недопонимание вызывает обеспокоенность Азербайджана, наша страна будет наращивать усилия для направления этих опасных тенденций в позитивное русло.

Отметив, что в прошлом году обострились турецко-российские отношения, глава государства сказал, что обе страны являются близкими соседями Азербайджана, и такая ситуация нежелательна.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что отношения между Ираном и Саудовской Аравией в последнее время также вызывают озабоченность нашей страны, такое положение влияет на события, происходящие в мусульманском мире.

Отметив успешное развитие Азербайджана в 2015 году, выполнение стоящих перед страной задач, Президент Ильхам Алиев сообщил, что совершил в минувшем году визиты в 20 стран, а в Азербайджане побывали главы государств и правительств 15 стран.

Глава государства отметил, что в минувшем году никаких подвижек в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта не было, а последняя встреча президентов носила формальный характер.

Подчеркнув, что позиция Азербайджана опирается на международное право и резолюции Совета Безопасности ООН, Президент Ильхам Алиев отметил, что в 2015 году Азербайджан, добившись преимущества на линии соприкосновения, диктовал свою волю. Он сказал, что боевой потенциал нашей страны и впредь будет усиливаться.

Подчеркнув, что падение в 2015 году цен на нефть и девальвация маната отразились и на экономических процессах в Азербайджане, глава государства заявил, что причина такого положения возникла на стороне, снижение цен на нефть связано не с экономическими, а политическими факторами.

Отметив, что реализованы все социальные программы, в том числе социальные инфраструктурные проекты, принимаются меры, связанные с открытием новых рабочих мест и развитием регионов, Президент Ильхам Алиев сообщил, что в 2015 году население Азербайджана увеличилось на 114 тысяч человек.

Коснувшись значения проекта TANAP, глава государства рассказал о проведенных в 2015 году первых Европейских играх, подчеркнул, что это спортивное мероприятие продемонстрировало всему миру возможности Азербайджана, отметил, что в стране создана современная спортивная, транспортная и сервисная инфраструктура.

Президент Ильхам Алиев сказал, что парламентские выборы также были проведены в прозрачной и демократической обстановке, отразили волю нашего народа.

Затем с докладами о проделанной в 2015 году работе и предстоящих задачах выступили министр финансов Самир Шарифов, заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов, министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.

В заключительной речи Президент Ильхам Алиев отметил, что развитие ненефтяного сектора будет приоритетным, будут приняты меры по сведению до минимума зависимости от нефти. Президент Азербайджана дал поручения по защите средств Государственного нефтяного фонда, сокращению трансфертов из Фонда в государственный бюджет, расширению налоговой базы, обеспечению прозрачности таможенного оформления и экспортно-импортных операций, усилению финансового контроля. Президент Ильхам Алиев коснулся значения задействования в таких вопросах механизмов общественного контроля. Кроме того, глава государства высказал свои мысли об улучшении бизнес-среды, повышении безналичных платежей, расширении механизмов фискального поощрения, продолжении выдачи предпринимателям льготных кредитов, проведении реформ в банковском секторе, более активном участии частных банков в развитии экономики страны.

Говоря о курсе маната, Президент Ильхам Алиев отметил, что наблюдаемый в последнее время рост цен не должен касаться местной продукции.

Поручив правительству подготовить предложения о повышении пенсий и заработной платы в 2016 году, глава государства дал указания о расширении реформ в сельском хозяйстве, продолжении мелиорационных мер, дальнейшем улучшении обеспечения населения водой, газом и электроэнергией, ускорении создания в регионах промышленных зон, повышении экономической эффективности районов, живущих на дотациях, и потребовал от глав исполнительной власти районов ежеквартально представлять сведения о проделанной работе.

Отметив, что в 2016 году планируется проведение структурных реформ, создание гибких механизмов управления, в связи с чем в ближайшее время будут приняты меры, Президент Ильхам Алиев коснулся развития информационно-коммуникационных технологий и важности обеспечения прозрачности в этом секторе, подчеркнул, что в центре внимания будет находиться развитие туристического и транспортного секторов.

Коснувшись значения принятия мер, связанных с эффективной работой транспортных коридоров, глава государства сообщил, что для перевозки транзитных грузов через территорию Азербайджана создан Координационный совет, в настоящее время Азербайджан, Грузия и Турция проводят единую тарифную политику в этом коридоре. После обострения турецко-российских отношений Азербайджан задействовал свои возможности для облегчения проезда турецких большегрузных автомобилей в Среднюю Азию.

Наряду с этим, Президент Ильхам Алиев дал поручения о проведении открытых тендеров в строительном секторе, обеспечении прозрачности в этой области, отдании предпочтения, прежде всего, местным компаниям, ускорении перехода столичного транспорта к единой системе, решении экологических вопросов, открытии новых центров «Asan xidmət» и предоставлении им дополнительных полномочий.

В заключение выступления глава государства сказал, что в 2016 году в Баку состоится несколько престижных мероприятий, в том числе VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, с учетом важного вклада нашей страны в традиции толерантности, межкультурные и межцивилизационные ценности объявил 2016 год в Азербайджане «Годом мультикультурализма».