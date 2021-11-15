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Президент IBF: Азербайджан может экспортировать водородное топливо

Президент IBF: Азербайджан может экспортировать водородное топливо 12:09 В ближайшем будущем самый большой спрос в мире будет на автомобили, работающие на водороде. Основной промышленный способ получения водорода - реакция с водой метана, который входит в состав природного газа. И эти ресурсы есть в Азербайджане".
Энергетика
15 ноября 2021 г. 12:48
Президент IBF: Азербайджан может экспортировать водородное топливо

В ближайшем будущем самый большой спрос в мире будет на автомобили, работающие на водороде.

Как сообщает Report, об этом на 25-м Международном бизнес – форуме (International Business Forum-IBF) в Баку заявил президент организации Эрол Ярар.

По его словам, основной промышленный способ получения водорода - реакция с водой метана, который входит в состав природного газа.

"Эти ресурсы есть в Азербайджане. В итоге Азербайджан может экспортировать водородное топливо. Для этого я предлагаю создать совместный турецко-азербайджанский Институт исследований водорода, и начать работу в этом направлении", - отметил Э.Ярар.

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Версия на английском языке IBF President: Azerbaijan may export hydrogen fuel
Версия на азербайджанском языке IBF-in prezidenti: “Azərbaycan hidrogen yanacağı ixrac edə bilər”

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