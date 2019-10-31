Президент: Соединение Ионическо-Адриатического газопровода с TAP - стратегически важное решение для Хорватии и Албании

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович назвала соединение Ионическо-Адриатического газопровода (IAP) с Трансадриатическим газопроводом (TAP) стратегически важным решением для Хорватии и Албании.

Как передает Report со ссылкой на албанские СМИ, об этом Грабар-Китарович заявила на встрече с президентом Албании Илиром Мета.

«Ионическо-Адриатический газопровод и его соединение с TAP является стратегически важным проектом для Хорватии и Албании», - сказала К. Грабар-Китарович.

Отметим, что IAP предназначен для подключения к Трансадриатическому трубопроводу в албанском городе Фиери. IAP будет пролегать по территории Хорватии (249 км), Черногории (95 км), Албании (167 км) и Боснии и Герцеговины (22 км), а его ежегодная пропускная способность составит 5 млрд кубометров газа. Таким образом, трубопровод протяженностью свыше 530 километров пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. По предварительным данным, проект оценивается в 610 млн евро.

В августе 2016 года между SOCAR, Хорватией, Албанией, Боснией и Герцеговиной и Черногорией был подписан Меморандум о взаимопонимании по строительству IAP.

По Трансадриатическому трубопроводу, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шах Дениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шах Дениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в начале 2020 года.

ТАР будет покрывать 33% потребности в газе Болгарии, 20% - Греции, примерно 10,5% - Италии.