Президент Хорватии: Хорватия с нетерпением ждет экспорта азербайджанского газа в балканские страны

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Находящаяся с визитом в Азербайджане президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович встретилась с президентом Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе встречи Р.Абдуллаев подчеркнул большой вклад Азербайджана в диверсификацию маршрутов транспортировки газа и энергобезопасность Европы.

Он проинформировал гостью о ходе реализации проектов Южно-Кавказского трубопровода, TANAP и TAP – составных частей Южного газового коридора, призванного транспортировать азербайджанский газ в Европу.

Р.Абдуллаев напомнил, что SOCAR подписал меморандум о взаимопонимании с Хорватией, Боснией и Герцеговиной, Албанией, Черногорией по строительству Ионическо-Адриатического трубопровода, подчеркнув значение этого документа в энергобезопасности региона и диверсификации источников импорта.

Президент Хорватии подчеркнула значимость проекта Ионическо-Адриатического трубопровода в энергобезопасности Европы, в частности, балканских стран.

К.Грабар-Китарович отметила, что Хорватия с нетерпением ждет завершения проектов и начала экспорта азербайджанского природного газа в балканские страны.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, вызывающим взаимный интерес.