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Президент: Электростанция "8 Ноября" еще больше усилит статус Мингячевира как энергетического центра Южного Кавказа

Президент: Электростанция "8 Ноября" еще больше усилит статус Мингячевира как энергетического центра Южного Кавказа Президент: Электростанция "8 Ноября" еще больше укрепит статус Мингячевира как энергоцентра Южного Кавказа
Энергетика
24 июня 2025 г. 09:46
Президент: Электростанция 8 Ноября еще больше усилит статус Мингячевира как энергетического центра Южного Кавказа

Электростанция "8 Ноября", конечно, усилит наш энергетический потенциал, повысит эффективность энергосистемы и, таким образом, еще больше укрепит статус Мингячевира как энергетического центра не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевире.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время более 40 % электроэнергии страны вырабатывается в Мингячевире. "Вся проделанная работа еще раз показывает, что Азербайджан находится на правильном пути", - отметил он.

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Версия на английском языке President: The “8 November” Power Plant will further strengthen Mingachevir’s status as the energy hub of the South Caucasus
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “8 Noyabr” Elektrik Stansiyası Mingəçevirin Cənubi Qafqazın energetika mərkəzi statusunu daha da gücləndirəcək

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