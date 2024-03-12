Президент COP29: Азербайджан - лидер в регионе по инвестициям в альтернативную энергетику

Азербайджан стремится к декарбонизации экономики, развивая возобновляемые источники энергии и стремясь отказаться от ископаемого топлива.

Азербайджан стремится к декарбонизации экономики, развивая возобновляемые источники энергии и стремясь отказаться от ископаемых видов топлива.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев заявил в интервью британской газете The Guardian.

По словам Бабаева, ожидается сокращение добычи нефти, однако необходимо увеличить добычу газа, чтобы соответствовать потребностям ЕС, который, после начала войны в Украине, стремится найти новые источники поставок газа взамен предыдущих.

Министр также отметил усилия Азербайджана по декарбонизации: к 2030 году планируется перейти от 98% ископаемых видов топлива в энергетическом балансе к 30% возобновляемых источников энергии.

"Азербайджан является лидером в регионе по инвестициям в альтернативную энергетику. Азербайджан намерен повернуть экономику страны в "зеленое" русло. Нашим правительством уже принято множество программ в этом направлении", - сказал Бабаев.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.