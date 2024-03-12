О нас

Президент COP29: Азербайджан - лидер в регионе по инвестициям в альтернативную энергетику

Президент COP29: Азербайджан - лидер в регионе по инвестициям в альтернативную энергетику Азербайджан стремится к декарбонизации экономики, развивая возобновляемые источники энергии и стремясь отказаться от ископаемого топлива.
Энергетика
12 марта 2024 г. 15:19
Президент COP29: Азербайджан - лидер в регионе по инвестициям в альтернативную энергетику

Азербайджан стремится к декарбонизации экономики, развивая возобновляемые источники энергии и стремясь отказаться от ископаемых видов топлива.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев заявил в интервью британской газете The Guardian.

По словам Бабаева, ожидается сокращение добычи нефти, однако необходимо увеличить добычу газа, чтобы соответствовать потребностям ЕС, который, после начала войны в Украине, стремится найти новые источники поставок газа взамен предыдущих.

Министр также отметил усилия Азербайджана по декарбонизации: к 2030 году планируется перейти от 98% ископаемых видов топлива в энергетическом балансе к 30% возобновляемых источников энергии.

"Азербайджан является лидером в регионе по инвестициям в альтернативную энергетику. Азербайджан намерен повернуть экономику страны в "зеленое" русло. Нашим правительством уже принято множество программ в этом направлении", - сказал Бабаев.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке COP29 president: Azerbaijan leader in region in investment in alternative energy
Версия на азербайджанском языке COP29 prezidenti: “Azərbaycan alternativ enerjiyə investisiyaların həcminə görə regionda liderdir”

Самое читаемое

Назначен новый генеральный директор “Азеригаз
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз"
11 марта 2024 г. 13:14
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
11 марта 2024 г. 09:59
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Дрон стал причиной введения плана Ковер в аэропорту Пулково
Дрон стал причиной введения плана "Ковер" в аэропорту Пулково
10 марта 2024 г. 20:49
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
8 марта 2024 г. 18:56
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
10 марта 2024 г. 11:06
В Баку убит 26-летний парень
В Баку убит 26-летний парень
10 марта 2024 г. 11:40
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе Евровидение-2024
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"
7 марта 2024 г. 22:15
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
6 марта 2024 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi