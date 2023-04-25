Президент: Болгария и Азербайджан – не только стратегические партнеры, но и два друга

Месяц назад президент Радев был нашим гостем в Азербайджане. Это реально демонстрирует уровень сотрудничества между нашими странами.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 апреля на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании между операторами газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и SOCAR.
"Это также демонстрирует динамику нашего политического диалога, а также свидетельствует о том, что Болгария и Азербайджан - не только стратегические партнеры, но и два друга", - подчеркнул глава государства.