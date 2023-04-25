Президент: Болгария и Азербайджан – не только стратегические партнеры, но и два друга

Президент: Болгария и Азербайджан – не только стратегические партнеры, но и два друга

Месяц назад президент Радев был нашим гостем в Азербайджане. Это реально демонстрирует уровень сотрудничества между нашими странами.

https://static.report.az/photo/ffb0736f-899a-3a40-94e7-a766217b289c.jpg https://static.report.az/photo/ffb0736f-899a-3a40-94e7-a766217b289c.jpg

Месяц назад президент Радев был нашим гостем в Азербайджане. Это реально демонстрирует уровень сотрудничества между нашими странами. Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 апреля на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании между операторами газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и SOCAR. "Это также демонстрирует динамику нашего политического диалога, а также свидетельствует о том, что Болгария и Азербайджан - не только стратегические партнеры, но и два друга", - подчеркнул глава государства. Подпишитесь на наш Telegram канал