Президент Болгарии: Страна не намерена принимать жестких мер экономии энергии

Техническое правительство Болгарии не намерено принимать новых мер экономии электроэнергии.

Техническое правительство Болгарии не намерено принимать новых мер экономии электроэнергии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу на брифинге заявил ее президент Румен Радев.

"Болгария является производителем и экспортером электроэнергии, поэтому, пока работает техническое правительство, ограничений в подаче электричества не будет. Главная задача правительства - не ограничивать потребление и производство, это верный путь к стагнации и замедлению экономического роста, а искать самое дешевое сырье, где бы оно ни было, и обеспечивать наилучшие условия для болгарского бизнеса и для граждан Болгарии, которые являются самыми бедными в ЕС", - заявил Радев.

Касаясь импорта газа из России, он сказал, что поставки "Газпрома" - это не панацея, а одна из возможностей. "Он нам должен поставки газа, но это может быть решением только в том случае, если будут выполнены наши условия по продлению поставок на весь период отопительного сезона и по более выгодным ценам", - сказал болгарский президент.

27 апреля "Газпром" полностью приостановил поставки газа "Булгаргазу" в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. После этого Болгария объявила, что нашла альтернативные варианты поставок (в частности, сжиженного газа из США и газа из Азербайджана) по цене существенно ниже, чем предлагает "Газпром".