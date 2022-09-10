Президент Болгарии: Страна не намерена принимать жестких мер экономии энергии

Техническое правительство Болгарии не намерено принимать новых мер экономии электроэнергии.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу на брифинге заявил ее президент Румен Радев.
"Болгария является производителем и экспортером электроэнергии, поэтому, пока работает техническое правительство, ограничений в подаче электричества не будет. Главная задача правительства - не ограничивать потребление и производство, это верный путь к стагнации и замедлению экономического роста, а искать самое дешевое сырье, где бы оно ни было, и обеспечивать наилучшие условия для болгарского бизнеса и для граждан Болгарии, которые являются самыми бедными в ЕС", - заявил Радев.
Касаясь импорта газа из России, он сказал, что поставки "Газпрома" - это не панацея, а одна из возможностей. "Он нам должен поставки газа, но это может быть решением только в том случае, если будут выполнены наши условия по продлению поставок на весь период отопительного сезона и по более выгодным ценам", - сказал болгарский президент.
27 апреля "Газпром" полностью приостановил поставки газа "Булгаргазу" в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. После этого Болгария объявила, что нашла альтернативные варианты поставок (в частности, сжиженного газа из США и газа из Азербайджана) по цене существенно ниже, чем предлагает "Газпром".