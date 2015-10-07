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    ​Президент Болгарии: После ввода в эксплуатацию TAP сотрудничество с Албанией еще больше расширится

    Росен Плевнелиев: Мы удовлетворены реализацией этого сотрудничества посредством Трансадриатического трубопровода в 2018 году

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Болгария заинтересована в создании энергетической сети с Албанией, Косово, Черногорией и Сербией.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Болгарии Росен Плевнелиев в ходе пресс-конференции со своим албанским коллегой Буяром Нишани.

    По словам Р.Плевнелиева, после ввода в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода (TAP) сотрудничество с Албанией еще больше расширится.

    "Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Албанией в газовой сфере и удовлетворены реализацией этого сотрудничества посредством Трансадриатического трубопровода в 2018 году", - добавил президент Болгарии.

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