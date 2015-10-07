​Президент Болгарии: После ввода в эксплуатацию TAP сотрудничество с Албанией еще больше расширится

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Болгария заинтересована в создании энергетической сети с Албанией, Косово, Черногорией и Сербией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Болгарии Росен Плевнелиев в ходе пресс-конференции со своим албанским коллегой Буяром Нишани.

По словам Р.Плевнелиева, после ввода в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода (TAP) сотрудничество с Албанией еще больше расширится.

"Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Албанией в газовой сфере и удовлетворены реализацией этого сотрудничества посредством Трансадриатического трубопровода в 2018 году", - добавил президент Болгарии.