Президент: "Бакинская энергетическая неделя" стала престижным международным мероприятием

"Бакинская энергетическая неделя" стала престижным международным мероприятием в энергетической сфере

Сформировавшись как логическое продолжение выставки Caspian Oil & Gas, начало которой было заложено по инициативе и при поддержке великого лидера Гейдара Алиева, "Бакинская энергетическая неделя" стала престижным международным мероприятием в энергетической сфере. Способствуя развитию энергетической дипломатии, установлению стратегических партнерских отношений и укреплению позиций нашей страны на глобальной энергетической карте, оно вошло в историю как наш первый национальный выставочный бренд.

Как сообщает Report, об этом в своем обращении к участникам Бакинской энергетической недели сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"За минувшие годы эта инициатива расширилась в соответствии с глобальными тенденциями в энергетической сфере и приобрела формат "Бакинской энергетической недели". "Бакинская энергетическая неделя", на которой обсуждается широкий спектр вопросов – от традиционных источников энергии до возобновляемой энергии, – уже признана авторитетным форумом, где формируются новые подходы и международный энергетический диалог", - сказал президент.