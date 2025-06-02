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Президент: "Бакинская энергетическая неделя" стала престижным международным мероприятием

Президент: "Бакинская энергетическая неделя" стала престижным международным мероприятием "Бакинская энергетическая неделя" стала престижным международным мероприятием в энергетической сфере
Энергетика
2 июня 2025 г. 12:19
Президент: Бакинская энергетическая неделя стала престижным международным мероприятием

Сформировавшись как логическое продолжение выставки Caspian Oil & Gas, начало которой было заложено по инициативе и при поддержке великого лидера Гейдара Алиева, "Бакинская энергетическая неделя" стала престижным международным мероприятием в энергетической сфере. Способствуя развитию энергетической дипломатии, установлению стратегических партнерских отношений и укреплению позиций нашей страны на глобальной энергетической карте, оно вошло в историю как наш первый национальный выставочный бренд.

Как сообщает Report, об этом в своем обращении к участникам Бакинской энергетической недели сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"За минувшие годы эта инициатива расширилась в соответствии с глобальными тенденциями в энергетической сфере и приобрела формат "Бакинской энергетической недели". "Бакинская энергетическая неделя", на которой обсуждается широкий спектр вопросов – от традиционных источников энергии до возобновляемой энергии, – уже признана авторитетным форумом, где формируются новые подходы и международный энергетический диалог", - сказал президент.

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Версия на английском языке President: Baku Energy Week recognized as influential forum for shaping new approaches and international energy dialogue
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Bakı Enerji Həftəsi” artıq yeni yanaşmaların və beynəlxalq enerji dialoqunun formalaşdığı nüfuzlu forum kimi tanınır

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