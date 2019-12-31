Президент Азербайджана: После реализации проекта Южный газовый коридор будет поставлено 10 миллиардов кубометров газа

"Никогда тема энергопроектов, которые осуществляются нами или Россией, не была предметом каких-то серьезных дискуссий. То есть, и в России, и в Азербайджане, я думаю, поддерживают те проекты, которые мы реализуем".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому телеканалу "Россия-24".

"Турецкий поток", мы знаем насколько этот проект важен и для России, и для Турции. Обе страны – наши близкие партнеры. Поэтому мы с самого начала поддерживали этот проект.

Что касается выхода азербайджанского газа на европейский рынок, то на европейский рынок после реализации проекта Южный газовый коридор будет поставлено 10 миллиардов кубометров газа. По сравнению с тем объемом, который поставляет Россия, - я точную цифру не помню, но было в зависимости от годов где-то 150-170 миллиардов, - это очень небольшой объем. Поэтому проект Южного газового коридора, он, конечно же, никакой не конкурент. И мы никогда так это не рассматривали. Это просто тот проект, который позволит Азербайджану реализовать свои газовые ресурсы на международных рынках. Часть газа по этому коридору уже поставляется на рынок Турции. В конце ноября этого года проект TANAР – Трансанатолийский газопровод, являющийся частью Южного газового коридора, уже доведен до греческой границы. И строительство газопровода от турецко-греческой границы до Италии завершено уже более чем на 90 процентов. Таким образом, мы рассчитываем в следующем году полностью ввести в строй этот проект протяженностью 3500 километров. Это позволит нам также задействовать в эксплуатацию новые газовые месторождения, которые сейчас находятся в разработке, и не думать больше о том, что Азербайджан – это страна, не имеющая выхода к открытым морям. Поскольку посредством транспортных и энергетических коридоров мы по cуществу вышли давно на рынок и Черного моря, и Средиземноморья, и сейчас выходим в больших объемах, относительно, конечно, на газовый рынок Турции и Европы, - отметил Президент Азербайджана.