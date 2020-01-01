Президент Азербайджана: “Мы заново чертим энергетическую и транспортную карту Европы, Евразии”

“В этом году был сдан в эксплуатацию проект TANAP, это – исторический проект. TANAP уже достиг границы Европейского Союза. В ноябре нынешнего года мы торжественно отметили это историческое событие”.

Как передает Report, oб этом сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

“TANAP является частью Южного газового коридора. Южный газовый коридор состоит из 4 проектов, из которых три – «Шахдениз-2», Южно-Кавказский газопровод и TANAP уже реализованы. Четвертый проект – ТАР. Он тоже успешно реализуется, уровень исполнения данного проекта превысил 90 процентов. Мы заново чертим энергетическую и транспортную карту Европы, Евразии. Мы были инициаторами данного проекта. Мы взяли на себя основную нагрузку – как финансовую, так и техническую ответственность и успешно реализуем вместе с партнерами этот гигантский проект, имеющий большое значение.

Нынешний год был рекордным в области туризма. В результате проводимой нами политики, развития страны, господствующих в нашей стране безопасности, спокойствия, организованных в Азербайджане крупных авторитетных мероприятий в нынешнем году впервые в истории Азербайджан посетили более 3 миллионов туристов.

В этом году родился 10-миллионный гражданин. Это – тоже историческое событие. В период независимости наше население увеличилось более чем на 3 миллиона человека. Это не только делает нас сильнее, но и повышает нашу ответственность. Потому что растущее население – это большое преимущество. В то же время экономический рост постоянно должен опережать рост населения. Растущее население означает, что должны строиться новые школы, детские сады, больницы, создаваться новые рабочие места. Таким образом, с ростом населения растет и сила Азербайджана. Родившаяся в нынешнем году маленькая Мехрибан порадовала всех нас. Да ниспошлет ей Аллах счастья, да ниспошлет Аллах счастья всем детям, да хранит Он наших детей”- отметил Президент Азербайджана.