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Президент: Азербайджанский газ нужен рынку и пришло время использовать этот огромный потенциал

Президент: Азербайджанский газ нужен рынку и пришло время использовать этот огромный потенциал ВР является стратегическим инвестором в Азербайджан и планирует расширить свою деятельность в нашей стране.
Энергетика
25 ноября 2022 г. 20:20
Президент: Азербайджанский газ нужен рынку и пришло время использовать этот огромный потенциал

ВР является стратегическим инвестором в Азербайджан и планирует расширить свою деятельность в нашей стране.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика" в Университете AДA.

Касаясь планов Азербайджана с ВР, президент Ильхам Алиев сказал: "Конечно, мы продолжаем наше сотрудничество. ВР является стратегическим инвестором в Азербайджан, оператором Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и планирует расширить свою деятельность. Такие проекты как глубинный газ с АЧГ сейчас нужны больше, чем когда-либо. Я знаю, что переговоры между ВР и SOCAR по этим проектам продвигаются очень успешно. Ранее были определенные задержки из-за действий руководства SOCAR, несогласованных с представителями азербайджанских властей. Но сейчас все ясно: азербайджанский газ нужен рынку и пришло время использовать этот огромный потенциал", - сказал глава государства.

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