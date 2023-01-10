Президент Азербайджана заявил, что он против политизации темы Транскаспийского газопровода

Тема Транскаспийского газопровода политизируется уже много лет. Я против этого, потому что я всегда был сторонником работы над реальными проектами.

Тема Транскаспийского газопровода политизируется уже много лет. Я против этого, потому что я всегда был сторонником работы над реальными проектами.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам, отвечая на вопрос о позиции Азербайджана в связи с Транскаспийским газопроводом.

Глава нашего государства отметил, что открытых вопросов еще много и после того, как на них будут даны ответы, можно будет реализовать этот проект.

"Потому что в принципе я считаю, что этот проект может быть экономически выгодным, но необходимо технико-экономическое обоснование, конечно, оно должно быть утверждено. Должны быть заключены договоры с собственниками газа, по какой цене он будет продаваться, потому что чем больше расстояние, тем выше затраты. Тем не менее мы всегда оказывали политическую поддержку этому проекту. Если к нам обратятся с этим проектом, мы сделаем все возможное, чтобы помочь", - сказал президент Азербайджана.