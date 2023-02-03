Президент Азербайджана выразил благодарность правительствам стран-партнеров проекта ЮГК

Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить благодарность правительствам стран, которые являются нашими партнерами: Турции, Грузии, Греции, Болгарии, Албании, Италии, нашим новым партнерам - Румынии, Молдове и Венгрии.

Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить благодарность правительствам стран, которые являются нашими партнерами: Турции, Грузии, Греции, Болгарии, Албании, Италии, нашим новым партнерам - Румынии, Молдове и Венгрии.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Глава государства также выразил особую благодарность Европейской комиссии за постоянную поддержку и отличное руководство. "Кроме того, я хотел бы выразить огромную признательность правительствам Соединенных Штатов и Великобритании за постоянную поддержку нашей инициативы и обеспечение прочной основы для широкого сотрудничества, включая инвестиционные возможности и финансирование", - подчеркнул президент Азербайджана.