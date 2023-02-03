О нас

Президент Азербайджана выразил благодарность правительствам стран-партнеров проекта ЮГК

Президент Азербайджана выразил благодарность правительствам стран-партнеров проекта ЮГК Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить благодарность правительствам стран, которые являются нашими партнерами: Турции, Грузии, Греции, Болгарии, Албании, Италии, нашим новым партнерам - Румынии, Молдове и Венгрии.
Энергетика
3 февраля 2023 г. 13:42
Президент Азербайджана выразил благодарность правительствам стран-партнеров проекта ЮГК

Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить благодарность правительствам стран, которые являются нашими партнерами: Турции, Грузии, Греции, Болгарии, Албании, Италии, нашим новым партнерам - Румынии, Молдове и Венгрии.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Глава государства также выразил особую благодарность Европейской комиссии за постоянную поддержку и отличное руководство. "Кроме того, я хотел бы выразить огромную признательность правительствам Соединенных Штатов и Великобритании за постоянную поддержку нашей инициативы и обеспечение прочной основы для широкого сотрудничества, включая инвестиционные возможности и финансирование", - подчеркнул президент Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Представитель Госдепа: Приветствую усилия Азербайджана в области возобновляемой энергетики
Представитель Госдепа: Приветствую усилия Азербайджана в области возобновляемой энергетики
3 февраля 2023 г. 13:43
Павел Кириленко: Мы не намерены уступить даже сантиметр своей земли
Павел Кириленко: Мы не намерены уступить даже сантиметр своей земли
3 февраля 2023 г. 11:08
Еврокомиссия продолжит поддержку усилий Азербайджана по переходе на чистую энергию
Еврокомиссия продолжит поддержку усилий Азербайджана по переходе на чистую энергию
1 февраля 2023 г. 15:29
Ирландский историк: Нападение на посольство Азербайджана в Иране - удар по безопасности в регионе
Ирландский историк: Нападение на посольство Азербайджана в Иране - удар по безопасности в регионе
1 февраля 2023 г. 14:46
ЕБРР и Еврокомиссия обсуждают финансирование расширения ЮГК
ЕБРР и Еврокомиссия обсуждают финансирование расширения ЮГК
1 февраля 2023 г. 13:45
Еврокомиссар: В разгар энергокризиса ЮГК оказался важнейшим источником поставок газа
Еврокомиссар: В разгар энергокризиса ЮГК оказался важнейшим источником поставок газа
1 февраля 2023 г. 12:46
Эксперт: Нападение на посольство в Иране нанесло ущерб азербайджано-иранским отношениям
Эксперт: Нападение на посольство в Иране нанесло ущерб азербайджано-иранским отношениям
1 февраля 2023 г. 11:58
Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP
Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP
31 января 2023 г. 16:33
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
31 января 2023 г. 10:16
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
30 января 2023 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi