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Президент Азербайджана: Выдвинутые и реализованные нами проекты в значительной степени перекроили энергетическую карту Евразии

Президент Азербайджана: Выдвинутые и реализованные нами проекты в значительной степени перекроили энергетическую карту Евразии Энергетическая стратегия Азербайджана в целом успешно реализуется. Выдвинутые и реализованные нами проекты в значительной степени перекроили энергетическую карту Евразии.
Энергетика
10 декабря 2023 г. 14:12
Президент Азербайджана: Выдвинутые и реализованные нами проекты в значительной степени перекроили энергетическую карту Евразии

Энергетическая стратегия Азербайджана в целом успешно реализуется. Выдвинутые и реализованные нами проекты в значительной степени перекроили энергетическую карту Евразии.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария.

"Нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса сегодня доставляют азербайджанскую нефть на средиземноморский и черноморский рынки. Южный газовый коридор – это крупный инфраструктурный проект протяженностью 3500 километров, который вносит огромный вклад в энергетическую безопасность Европы", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: 'Projects proposed and executed on our part have significantly reshaped energy map of Eurasia'
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: Tərəfimizdən irəli sürülmüş və icra edilmiş layihələr Avrasiyanın enerji xəritəsini böyük dərəcədə yenidən tərtib edib

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