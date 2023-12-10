Президент Азербайджана: Выдвинутые и реализованные нами проекты в значительной степени перекроили энергетическую карту Евразии

Энергетическая стратегия Азербайджана в целом успешно реализуется. Выдвинутые и реализованные нами проекты в значительной степени перекроили энергетическую карту Евразии.

Энергетическая стратегия Азербайджана в целом успешно реализуется. Выдвинутые и реализованные нами проекты в значительной степени перекроили энергетическую карту Евразии.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария.

"Нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса сегодня доставляют азербайджанскую нефть на средиземноморский и черноморский рынки. Южный газовый коридор – это крупный инфраструктурный проект протяженностью 3500 километров, который вносит огромный вклад в энергетическую безопасность Европы", - отметил глава государства.