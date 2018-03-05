Президент Азербайджана выделил на газификацию населенных пунктов 100 млн манатов

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по газификации населенных пунктов.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в целях продолжения работ, направленных на доведение до конца 2018 года уровня газификации в стране до 95 процентов, из суммы, указанной в подпункте 1.41.1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики выделено 100,0 млн манатов.

В документе говорится, что в последние годы осуществлен ряд важных мер, направленных на удовлетворение спроса населения на природный газ, реконструирована инфраструктура газоснабжения, проложены газопроводы в населенные пункты, не обеспеченные природным газом, установлены счетчики с целью организации оплаты в полном объеме стоимости подаваемого населению природного газа.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.