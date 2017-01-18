Президент Азербайджана встретился с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза

18 января, 2017 20:07

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.