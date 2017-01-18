Президент Азербайджана встретился с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.
Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.
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