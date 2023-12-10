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Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере

Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария проинформировал о будущих планах нашей страны в энергетической сфере.
Энергетика
10 декабря 2023 г. 14:26
Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере

Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария проинформировал о будущих планах нашей страны в энергетической сфере.

Как сообщает Report, глава государства в этой связи сказал: "В наших будущих планах, конечно же, дальнейшее расширение географии поставок газа, выход в будущем на рынки новых стран посредством новых интерконнекторов на европейском пространстве. И наша главная цель связана с возобновляемыми видами энергии. Азербайджан подписал соглашения и меморандумы о взаимопонимании с инвесторами по созданию возобновляемых видов энергии мощностью 10 гигаватт".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan provided insight into the country’s future plans in energy sector
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Serbiyada ölkəmizin enerji sahəsində gələcək planları barədə məlumat verib

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