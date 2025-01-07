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Президент Азербайджана: В этом году мы надеемся получить первый газ в рамках проекта "глубокого" газа на АЧГ

Президент Азербайджана: В этом году мы надеемся получить первый газ в рамках проекта "глубокого" газа на АЧГ В этом году мы надеемся получить первый газ в рамках проекта «глубокого» газа на "Азери-Чираг-Гюнешли" (AЧГ). И это станет значительным вкладом в общую добычу газа.
Энергетика
7 января 2025 г. 22:39
Президент Азербайджана: В этом году мы надеемся получить первый газ в рамках проекта глубокого газа на АЧГ

В этом году мы надеемся получить первый газ в рамках проекта «глубокого» газа на "Азери-Чираг-Гюнешли" (AЧГ). И это станет значительным вкладом в общую добычу газа.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 7 января в интервью местным телеканалам.

"Мы планируем работать с партнерами с целью увеличения добычи газа на месторождении Абшерон с 1,5 до 5 миллиардов кубометров, понимая, что основным поставщиком газа по-прежнему останется Шахдениз, добыча с которого сохранится на прежнем уровне", - отметил глава государства, добавив, что такие перспективные проекты, как "Карабах", "Бабек", "Асиман" и другие месторождения увеличат наш потенциал.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: This year, we hope to get first gas from ACG Deep Gas project
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: Ümid edirik ki, bu il biz AÇG-də “Dərin Qaz” layihəsindən ilk qazı alacağıq

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