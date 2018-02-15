Президент Азербайджана: Работы по Южному газовому коридору вступили в решающий этап

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Работы по Южному газовому коридору вступили в решающий этап.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в ходе 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

По его словам, 2017 год стал важным в реализации проекта.

"Этот проект внес вклад в экономическое развитие и региональное сотрудничество. Проект также оказывает сильную поддержку проектам, связанным с транспортировкой энергоресурсов. В этом отношении важное значение имеет железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая была введена в эксплуатацию в прошлом году. Это самый короткий маршрут между Европой и Азией, который вдвое сокращает время, затрачиваемое на грузоперевозки", - сказал глава государства.

Отмечая значимость подписанного в Стамбуле соглашения о прокладке TANAP, президент подчеркнул, что экономические выгоды от этого проекта важны для всех стран-участниц.