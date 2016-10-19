Президент Азербайджана наградил группу энергетиков - СПИСОК

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе энергетиков Азербайджана почетного звания "Заслуженный инженер".

Как сообщает Report, согласно документу, за заслуги в развитии энергетической отрасли в Азербайджане почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:

Бадалову Акиму Бадал оглу

Хаммедову Азеру Мабул оглу

Расулову Тофигу Иман оглу.

Другим распоряжением главы государства, за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике Магеррам Мамедали оглу Магеррамов награжден медалью "Терегги".

Согласно другому распоряжению президента Ильхама Алиева, за плодотворную деятельность в энергетической отрасли в Азербайджане медалью "Терегги" награждаются:

Агаев Маил Урфет оглу

Джаббаров Байрам Исмаил оглу

Джафаров Эльбрус Акбер оглу

Джафаров Гамлет Исмаил оглу

Джалилов Халил Кямиль оглу

Ахмедов Имран Аждар оглу

Алиев Ильгар Юсиф оглу

Азизов Юсиф Мири оглу

Гасанов Наби Гасан оглу

Халилов Гасан Айдын оглу

Халилов Сахиб Гаджибала оглу

Худавердиев Эльшан Худаверди оглу

Исмайлов Асаф Аллахверди оглу

Исмайлов Сахид Самед оглу

Гулиев Низамет Мохуббат оглу

Гулиева Эльмира Аббасали гызы

Мамедли Рафаил Хангулу оглу

Мамедов Аббас Манаф оглу

Мамедов Даянет Наджаф оглу

Мамедов Расим Рафиг оглу

Рагимова Кямиля Кямиль гызы

Сеидова Людмила Сергеевна

Сафиев Гасан Гамид оглу

Сарханбеков Джамаледдин Юсиф оглу.