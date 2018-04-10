Президент Азербайджана: Мы обязательно должны создать альтернативные источники энергии

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "Южный газовый коридор успешно реализуется. Хочу озвучить некоторые цифры. Реализация проекта "Шахдениз-2" составляет 99 процентов. Южно-Кавказского трубопровода – 96 процентов, TANAP – 92 процента. То есть Азербайджан играет ведущую роль в этих проектах".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

"Мы также являемся акционерами проекта ТАР. Там уровень исполнения Азербайджаном составляет 68 процентов. То есть Южный газовый коридор – это уже реальность. Эту реальность создали мы, данный проект имеет особое значение для долгосрочного развития нашей страны", - отметил президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что в этом году имеются большие планы, связанные с инфраструктурными проектами:

"До конца года газификация в нашей стране должна достичь 95 процентов. Необходимо завершить строительство электростанции "Северная-2". Это даст нам дополнительно около 400 мегаватт электроэнергии. Сейчас мы экспортируем электроэнергию в соседние страны. У нас создан прекрасный экспортный потенциал. Внутри страны полностью обеспечиваются все потребности. Но надо посмотреть, сколько в целом генерационных мощностей нам необходимо после этого. Следует учесть развитие нашей страны, рост населения, процесс индустриализации. То есть, учитывая большое развитие, надо посмотреть, сколько электроэнергии нам понадобится для внутреннего потребления через пять, десять лет. Параллельно мы должны проанализировать внешние рынки - сколько энергии мы будем экспортировать на внешние рынки через пять, десять лет. В соответствии с этим мы и должны предпринимать шаги: строить ли новые станции или довольствоваться ныне действующими? Мы обязательно должны создать альтернативные источники энергии – строить ветряные, солнечные, гидроэлектростанции. То есть в этой области необходимо провести очень серьезный анализ и представить его мне".