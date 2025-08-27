О нас

Президент Азербайджана: Мы можем поставлять газ в другие страны по Аравийскому газопроводу

Президент Азербайджана: Мы можем поставлять газ в другие страны по Аравийскому газопроводу Азербайджан сможет поставлять газ в другие страны через Аравийский газопровод ли другими способами.
Энергетика
27 августа 2025 г. 10:24
Президент Азербайджана: Мы можем поставлять газ в другие страны по Аравийскому газопроводу

Азербайджан сможет поставлять газ в другие страны через Аравийский газопровод ли другими способами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью "Аль-Арабия".

"Конечно, выход на Ближний Восток с нашими природными ресурсами является для нас первым опытом. Как я уже сказал, мы считаем, что сможем увеличить объём поставок газа в Сирию, а также поставлять газ в другие страны через Аравийский газопровод или другими способами, например, через практику свопов. Мы также торгуем энергоресурсами. То есть мы не только продаем свои нефть и газ, но и выполняем функции международного трейдера. Так что наш потенциал больше, чем можно себе представить. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, это важный фактор", - отметил глава государства.

Что касается отношений со странами Ближнего Востока, в первую очередь со странами-членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, то по его словам, они очень хорошие, очень дружественные и ориентированы на результат: "У нас очень прочное партнерство с этими странами. И, кстати, нашими основными инвесторами в области возобновляемой энергетики являются компании из ОАЭ и Саудовской Аравии. Они наши основные инвесторы. Они уже инвестируют".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Ərəb Qaz Kəməri vasitəsilə digər ölkələri qazla təchiz edə bilərik"

Экслюзивные новости

“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
25 августа 2025 г. 16:18
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
25 августа 2025 г. 14:42
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
25 августа 2025 г. 13:25
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
25 августа 2025 г. 11:03
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi