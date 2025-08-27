Президент Азербайджана: Мы можем поставлять газ в другие страны по Аравийскому газопроводу

Азербайджан сможет поставлять газ в другие страны через Аравийский газопровод ли другими способами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью "Аль-Арабия".

"Конечно, выход на Ближний Восток с нашими природными ресурсами является для нас первым опытом. Как я уже сказал, мы считаем, что сможем увеличить объём поставок газа в Сирию, а также поставлять газ в другие страны через Аравийский газопровод или другими способами, например, через практику свопов. Мы также торгуем энергоресурсами. То есть мы не только продаем свои нефть и газ, но и выполняем функции международного трейдера. Так что наш потенциал больше, чем можно себе представить. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, это важный фактор", - отметил глава государства.

Что касается отношений со странами Ближнего Востока, в первую очередь со странами-членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, то по его словам, они очень хорошие, очень дружественные и ориентированы на результат: "У нас очень прочное партнерство с этими странами. И, кстати, нашими основными инвесторами в области возобновляемой энергетики являются компании из ОАЭ и Саудовской Аравии. Они наши основные инвесторы. Они уже инвестируют".